В Бурятии откроются ещё два пункта проката костылей и ходунков

Через два года такие пункты появятся во всех районах Бурятии



В текущем году откроются два новых пункта проката технических средств реабилитации (костылей, тростей, ходунков, инвалидных колясок). Они появятся в Улан-Удэ в доме-интернате «Доверие» и в Заиграевском доме-интернате для пожилых и инвалидов.



Как сообщили в пресс-службе минсоцзащиты республики, в 2021 пункты проката откроются ещё в четырёх районах, а в 2022 году появятся во всех районах республики. В 2020 году проектом «Старшее поколение» на это предусмотрено более 2 млн. рублей.



Пункт проката таких средств при Улан-Удэнском доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой работает с 2009 года. Наибольшим спросом пользуются костыли обычные и с подлокотниками, ходунки, трости и кресло-коляски взрослые и детские. Так, за 2019 год выдано в аренду 400 средств реабилитации, в том числе 213 раз выдавались костыли и трости, 108 раз - кресла – коляски, 66 раз – ходунки. Также выдавали в аренду тонометры, мягкие носилки, устройства «тревожная кнопка». Всего было получено 183 тысячи рублей.



В пункте проката также имеются говорящий термометр, говорящий калькулятор, измеритель артериального давления и частоты пульса OMRON, устройство против скольжения «Зимоходы», флеш-плееры для прослушивания говорящих книг. Пополнение пункта проката в настоящее время проводится за счёт переданных в дар средств реабилитации.





