В Бурятии «черный лесоруб» спилил деревьев на 200 тысяч

У него изъяты спиленный лес, бензопила, грузовая техника



30 января участковым уполномоченным отдела МВД России по Заиграевскому району в лесу Горхонского участкового лесничества, в 10 км. от села Горхон, выявлена незаконная рубка.



23-летний житель села Новоильинск, не работающий, ранее не судимый, совершил рубку сосны объёмом 15 куб. м. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.



С места происшествия изъяты спиленный лес, бензопила, грузовая техника.



В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

