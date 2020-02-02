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В Бурятии «черный лесоруб» спилил деревьев на 200 тысяч

В Бурятии «черный лесоруб» спилил деревьев на 200 тысяч
Общество, 
У него изъяты спиленный лес, бензопила, грузовая техника

30 января участковым уполномоченным отдела МВД России по Заиграевскому району в лесу Горхонского участкового лесничества, в 10 км. от села Горхон, выявлена незаконная рубка.

23-летний житель села Новоильинск, не работающий, ранее не судимый, совершил рубку сосны объёмом 15 куб. м. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

С места происшествия изъяты спиленный лес, бензопила, грузовая техника.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
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