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Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан

Руководители карате киокушинкай России посетили Иволгинский дацан
Общество, 
Визит в дацан состоялся в рамках специального семинара в Улан-Удэ

Накануне в Иволгинском дацане в Бурятии побывали почётные гости.

- День с шиханами - так, наверное, можно назвать моё вчерашнее общение с руководителями карате киокушинкай России, Дальнего Востока, Байкальского региона и Бурятии. Шихан - это такое звание в карате киокушинкай, буквально в переводе с японского «быть примером», так называют экспертов карате. Валерий Пукас и Александр Классен - шиханы, ну и, конечно, у них высокие даны (разряды) и соответствующего цвета пояса, - сообщила в соцсети пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.


По её словам, интерес этих руководителей карате киокушинкай к Иволгинскому дацану был настолько велик, что, организуя семинар в Улан-Удэ, они включили в программу обязательное посещение дацана.

- И, конечно, посещение Дворца Хамбо Ламы Этигэлова. Встреча с двенадцатым главой буддистов России произвела на гостей неизгладимое впечатление, и они ещё долго не отпускали меня, даже за ужином задавая вопросы и внимательно выслушивая ответы. Сказали, что в следующий раз мы обязательно продолжим общение. А пока будут читать книгу про Хамбо Ламу «Жизнь как вызов», - отметила она.
спорт каратэ Иволгинский дацан буддизм
 
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