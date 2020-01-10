В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Алтай ЖД Сервис» нарушало градостроительное законодательство.
Общество строило котельную, объект капитального строительства, в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии в отсутствие разрешения на строительство.
Директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Организацией направлена проектная документация для проведения экологической экспертизы Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Получение разрешения на строительство находится на контроле прокуратуры района.
Руководитель общества привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии возводили котельную без разрешения на строительство
Общество, Фото:
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