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Акция «Безопасные каникулы» проходит в Улан-Удэ

Акция «Безопасные каникулы» проходит в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасные зимние каникулы» в парке «Юбилейный»

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам и взрослым о необходимости выбирать безопасные места для активного отдыха, а также важности применения светоотражателей в темное время суток.

Кроме того, полицейские разъяснили детям правила поведения на дороге и в транспорте, рассказали, где и как правильно переходить проезжую часть.

Юным участникам акции автоинспекторы пожелали безопасных каникул, вручили световозвращающие повязки на верхнюю одежду и памятки по ПДД.
акция ГИБДД
 
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