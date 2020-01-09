Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасные зимние каникулы» в парке «Юбилейный»
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам и взрослым о необходимости выбирать безопасные места для активного отдыха, а также важности применения светоотражателей в темное время суток.
Кроме того, полицейские разъяснили детям правила поведения на дороге и в транспорте, рассказали, где и как правильно переходить проезжую часть.
Юным участникам акции автоинспекторы пожелали безопасных каникул, вручили световозвращающие повязки на верхнюю одежду и памятки по ПДД.
Акция «Безопасные каникулы» проходит в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Сретенском женском монастыре отпраздновали Рождество
Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасные зимние каникулы» в парке «Юбилейный»
Строительство будет продолжаться вплоть до 19 января
Объявлен приём заявок
Их ролик признан лучшим
Перед Новым годом женщины празднично украсили помещение
На призыв помочь откликнулся весь личный состав
Подкормка – залог успеха в сохранении животных заповедного Алтачея, считают в заповеднике
Книга посвящена 90-летию со дня рождения Сергея Тогошеевича Анчикова
Такие соревнования проходят уже не первый год
Состоится возложение цветов, круглый стол и выставки, посвящённые юбилею бывшего руководителя Бурятии
Выезд на лёд Байкала опасен для жизни
В соревнованиях приняли участие 54 осуждённых
Профилактическая работа продолжается
Для ребят устроили экскурсию по музею, провели викторину и мастер-класс