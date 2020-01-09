Акция «Безопасные каникулы» проходит в Улан-Удэ

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Безопасные зимние каникулы» в парке «Юбилейный»



Сотрудники Госавтоинспекции напомнили ребятам и взрослым о необходимости выбирать безопасные места для активного отдыха, а также важности применения светоотражателей в темное время суток.



Кроме того, полицейские разъяснили детям правила поведения на дороге и в транспорте, рассказали, где и как правильно переходить проезжую часть.



Юным участникам акции автоинспекторы пожелали безопасных каникул, вручили световозвращающие повязки на верхнюю одежду и памятки по ПДД.

