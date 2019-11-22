Улан-удэнца оштрафовали за маты в адрес полицейских

Мужчина отказывался садиться в служебную машину



Пьяный улан-удэнец, находясь на парковке парка аттракционов «Диво Леон», не подчинился требованиям полицейских. Стражи порядка заподозрили его в нанесении побоев и хотели во всём разобраться в отделе полиции.



Мужчина отказался садиться в служебную машину. Он выражался нецензурной бранью, вёл себя агрессивно, толкался, хватался за форму, двери служебного автомобиля, в связи с чем была применена физическая сила.



В судебном заседании мужчина признался в содеянном. Он объяснил своё поведение алкогольным опьянением. Раскаялся, вину признал, пояснил, что ранее к административной ответственности по указанной статье не привлекался.



Суд признал его виновным и оштрафовал на 500 рублей, сообщает пресс- служба Железнодорожного районного суда.

