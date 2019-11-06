В республике гриппом никто не болеет
В Бурятии на 5 ноября против гриппа привито более 506 тысяч человек, что составляет 51,5% от численности населения.
В рамках Национального календаря профилактических прививок привито более 493 тысяч человек, из них 195 476 детей. Остальные получили прививки из собственных средств.
Для иммунизации населения в республику поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме - в количестве 508 863 дозы: для иммунизации детского населения – 213 863 дозы, для взрослого населения 295 000 доз.
Заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Вакцинация населения против гриппа продолжается.
Более половины жителей Бурятии привились от гриппа
Общество, Фото:
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