Более половины жителей Бурятии привились от гриппа

В республике гриппом никто не болеет



В Бурятии на 5 ноября против гриппа привито более 506 тысяч человек, что составляет 51,5% от численности населения.



В рамках Национального календаря профилактических прививок привито более 493 тысяч человек, из них 195 476 детей. Остальные получили прививки из собственных средств.



Для иммунизации населения в республику поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме - в количестве 508 863 дозы: для иммунизации детского населения – 213 863 дозы, для взрослого населения 295 000 доз.



Заболеваемость ОРВИ в республике на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Вакцинация населения против гриппа продолжается.

