В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается снег и сильный ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега. По северному Прибайкалью и Баргузинской долине сильный мокрый снег и снег.



Возможно налипание мокрого снега на проводах. На автодорогах гололедица, накаты. Ветер усилится до 15-20, местами по северной половине до 24 м/с. Ожидаются перепады температуры воздуха.



- Прогноз неблагоприятных метеоявлений доведён до всех муниципальных образований через Единые дежурно-диспетчерские службы, а также руководителей министерств, ведомств и организаций. Особое внимание обращено на готовность служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





