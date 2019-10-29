Ожидается снег и сильный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике ожидается ухудшение погоды, осадки в виде дождя и снега. По северному Прибайкалью и Баргузинской долине сильный мокрый снег и снег.
Возможно налипание мокрого снега на проводах. На автодорогах гололедица, накаты. Ветер усилится до 15-20, местами по северной половине до 24 м/с. Ожидаются перепады температуры воздуха.
- Прогноз неблагоприятных метеоявлений доведён до всех муниципальных образований через Единые дежурно-диспетчерские службы, а также руководителей министерств, ведомств и организаций. Особое внимание обращено на готовность служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
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