В Бурятии МЧС проведёт оповещение по телевизору

Информационное сообщение будет сопровождаться прерывистом сигналом и речью



В понедельник, 28 октября с 07.00 до 12.00 на 10 всероссийских общедоступных и бесплатных для населения телеканалах будут проводиться регламентные работы.



В течение последних 15 минут пройдёт плановая комплексная проверка технического состояния системы оповещения гражданской обороны Бурятии, которая будет сопровождаться прерывистым сигналом и речевым сопровождением на фоне информационного сообщения.



- Главное управление МЧС России по Республике Бурятия сообщает о том, что данные проверки проводятся два раза в год. Просим жителей и гостей республики сохранять спокойствие, - сообщили в пресс-службе ведомства.



