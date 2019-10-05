Людмила Воронцова сразится с немкой Рамоне Граефф
5 октября на ринге А в шестом бою выступит уроженка Бурятии Людмила Воронцова. Она будет противостоять немке Рамоне Граефф в весе 57 кг.
На ринге В сразится с марроканкой Марди Кхадижа россиянка Галина Головченко. Весовая категория у последних 75 кг.
Бои в рамках чемпионата мира проходят с 3 октября по 13 октября. Причем у соревнования два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно полуфиналы и финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
Бои проводят в 10 весовых категориях: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.
В универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей, размещено два ринга, бои на которых пройдут параллельно, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне бурятская спортсменка Наталья Шадрина выиграла бой и прошла в 1/16 финала чемпионата. Также российская спортсменка Саадат Далгатова одержала вчера победу над соперницей из Монголии Эрдэнэтуяа Энхбаатар.
Спортсменка из Бурятии выйдет сегодня на ринг чемпионата мира
Общество, Фото:
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