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Бурятская спортсменка вышла в 1/16 финала чемпионата мира по боксу

Общество, 
Наталья Шадрина одержала победу над соперницей из Алжира Имани Хелиф. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго соревновательного дня чемпионата мира 

Второй соревновательный день чемпионата мира принёс российской сборной две победы. Спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина одержала победу над Имани Хелиф из Алжира со счётом 4-1 и прошла в следующий соревновательный круг чемпионата в весовой категории до 60 кг. 

Как сообщили в Федерации бокса Бурятии, в вечерней сессии 6 октября Наталье предстоит бой с Лаишрам Сарита Деви (Индия).

Ещё одна российская спортсменка Саадат Далгатова одержала победу над соперницей из Монголии Эрдэнэтуяа Энхбаатар. Спортсменки состязались в весовой категории до 69 кг. 

В 1/8 финала Саадат встретится с немкой Надин Апитс. Поединок состоится 9 октября. 
чемпионат мира бокс
 
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