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В Улан-Удэ обещают, что самая знаменитая лужа уйдёт в прошлое

В Улан-Удэ обещают, что самая знаменитая лужа уйдёт в прошлое
Общество, 
Лужа на Боевой, которая возникает каждое лето после небольшого дождя, возможно, больше не появится

По крайней мере, в мэрии обещают, что дождевые воды на улице Боевая теперь не будут скапливаться, а уйдут в направлении ливневой канализации по улице Сахьяновой и далее к канализационно-насосной станции на улице Трубачеева.

- Мы прокладываем ливневую канализацию на Сахьяновой и подключаем её к улице Боевой. Та лужа-океан, которая была на Боевой, теперь будет уходить в ливневую канализацию сюда, - заявил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», самую знаменитую лужу улан-удэнцы уже не раз высмеивали.
лужи ливневая канализация
 
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