Игорь Шутенков ответил на фотографию в соцсети
Накануне в Улан-Удэ прошёл небольшой дождь. Как обычно, огромная лужа образовалась на улице Боевая. Улица оказалась практически заблокирована для пешеходов. Людям приходилось вброд переходить дорогу.
Одного из таких пешеходов запечатлел на камеру мобильного телефона проезжавший мимо водитель. На снимке мужчина стоит по колено в воде. Фотографию выложили в соцсети с подписью «Город для людей» и несколько смеющихся смайликов.
На саркастичную запись ответил и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков на своей странице в Instagram. Он признался, что «отсутствие ливневых канализаций — настоящая беда для нашего города».
- Сейчас идёт ремонт по улице Сахьяновой. Здесь мы предусмотрели ливневую канализацию, которая в этом году такое затопление на ТСК устранит. В целом при ремонте и строительстве дорог будем закладывать ливневые канализации. Проблема есть, будем решать, - написал Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в мэрии пообещали, что эта «знаменитая» лужа, действительно, исчезнет. Вода в этом месте собирается там даже после небольшого дождя. В начале этого лета коммунальщики уже откачивали там воду.
Под лозунгом «Город для людей» недавно проходил форум, на котором обсуждали проблемные вопросы. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке. Также по Улан-Удэ установлено множество рекламных щитов с таким же лозунгом.
«Город для людей»: В Улан-Удэ высмеяли «знаменитую» лужу
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