В Бурятии бизнесмен пожаловался на стоимость вывоза мусора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На вопросы жителей региона ответила прокурор республики



Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела приём представителей бизнес-сообщества Баргузинского и Кабанского районов. В Кабанском районе в приёме также принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике.



- Индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц обратились с проблемами осуществления хозяйственной деятельности. Это неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, необоснованные обвинения в нарушении авторских прав, незаконное уголовное преследование и другое, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



К примеру, предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере торговой и пищевой промышленности, не согласен с определением размера платы за вывоз мусора.



Лесозаготовители обратились с вопросами по приёму и отгрузке древесины, проведения санитарных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Всего принято 12 предпринимателей.



- Всем даны разъяснения действующего законодательства, по письменным обращениям работникам прокуратуры республики поручено организовать проверки и принять меры по защите нарушенных прав, - заключили в прокуратуре.



