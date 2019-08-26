На вопросы жителей региона ответила прокурор республики
Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела приём представителей бизнес-сообщества Баргузинского и Кабанского районов. В Кабанском районе в приёме также принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике.
- Индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц обратились с проблемами осуществления хозяйственной деятельности. Это неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, необоснованные обвинения в нарушении авторских прав, незаконное уголовное преследование и другое, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
К примеру, предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере торговой и пищевой промышленности, не согласен с определением размера платы за вывоз мусора.
Лесозаготовители обратились с вопросами по приёму и отгрузке древесины, проведения санитарных рубок лесных насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Всего принято 12 предпринимателей.
- Всем даны разъяснения действующего законодательства, по письменным обращениям работникам прокуратуры республики поручено организовать проверки и принять меры по защите нарушенных прав, - заключили в прокуратуре.
В Бурятии бизнесмен пожаловался на стоимость вывоза мусора
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