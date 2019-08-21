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В Селенгинском районе Бурятии освятят дуган

В Селенгинском районе Бурятии освятят дуган
Общество,  Фото:Сангха России
Также здесь пройдёт официальное открытие храма

23-24 августа в Селенгинском районе Бурятии состоится освящение Цогчен дугана. Об этом сообщается в группе Буддийской традиционной Сангхи России в соцсети.

23 августа пройдёт освящение «Дашинима Равнай», 24 августа - официальное открытие Цогчен дугана Загустайского дацана «Дэчен Рабжалинг».

Ламы дацана и верующие смогли восстановить исторический Цогчен дуган.

23 августа обряд освящения Цогчен дугана «Дашинима равнай» проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева. Обряд пройдёт с 6:00 утра и до 20:00. В этот же день с 15:00 часов состоится также обряд Жинсриг - огненное подношение божествам.

24 августа утренний молебен будет проведён с 9:00, после – торжественная программа открытия Цогчен дугана: на территории Загустайского дацана состоится традиционный культурно-спортивный праздник. Будут организованы соревнования по национальной бурятской борьбе «бухэ барилдаан», стрельбе из национального лука, разбиванию хребтовой кости и конные скачки.


буддизм дацан
 
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