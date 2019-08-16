Пассажиров перевезено больше на 15,2%
С января по июль 2019 года скорым поездом Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 76,4 тысяч пассажиров. Этот показатель на 15,2% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 66,3 тысячи.
В купейных вагонах совершили поездку 11,9 тысяч человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 20,2 тысячи пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 44,3 тысячи человек.
Сейчас поезд сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.
- Отправившийся в первую поездку в декабре 2016 года поезд за первые полгода доказал свою востребованность, уже в мае 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти, а в декабре 2017 года дневной экспресс стал ежедневным, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
Увеличилось число перевозок поездом Улан-Удэ –Иркутск
Общество, Фото:
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