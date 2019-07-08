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Роспотребнадзор Бурятии назвал опасные места для купания

Роспотребнадзор Бурятии назвал опасные места для купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В список попала популярная местность на озере Байкал

Управление Роспотребнадзора по Бурятии продолжает мониторинг качества воды водоёмов, почвы зон рекреаций, используемых населением для купания и отдыха.

Обследованы реки Баргузин, Улюнка, Улгана, Селенга, Желтура, Цакирка, Брянка, Ара-Кижа, Кодун, Джида, Хилок, Бичурка, Уда, Кяхтинка, Киран, Чикой, Желтура, Модонкуль, Снежная, Иркут, Кынгырга, Кичера, В. Ангара, Мысовка, Ока, Тисса, Кичера, Тыя, Витим; озера Байкал, Хонхолойское, Котокель, Торм, Карасиное, Слюдянское, Щучье, Гусиное, Сосновое, Б. Ераное, Гунда, М. Еравное; карьеры в п. Авиазавод и п. Тулунжа, Сужа в местах купания и отдыха населения.

Исследовано по санитарно-химическим показателям 153 пробы воды водных объектов, по микробиологическим показателям – 226 проб воды, по паразитологическим показателям – 155 проб, по вирусологическим показателям – 67 пробы. Из них не соответствовали 41,9 % проб воды по санитарно-химическим показателям, 16,8% по микробиологическим показателям. По паразитогическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

По результатам лабораторных исследований установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:

- р.Селенга у п. Селенгинск, Тимлюйка у п. Каменск, карьер в п. Тулунжа по показателям окраски;

- р. Уда в п. Хоринск, Усть-Эгита, оз.Сосновое в с. Сосновоозерское, оз. Б. Еравное в с. Гарам по показателям окраски и железа;

- р. Уда и Селенга в г. Улан-Удэ, карьере в п. Авиазавод по показателям окраски и железа;

- р. Селенга в с. Сотниково по показателям окраски, железа, аммиака, БПК5, ХПК, фосфатов, нефтепродуктов, минерализации, растворенного кислорода.

Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в воде р. Желтура, р. Селенга в с. Истомино, п. Селенгинск, с. Тарбагатай, г. Улан-Удэ, Сотниково; р. Тимлюйка в п. Каменск, р. Желтура в с. Желтура, р. Хилок в с. Подлопатки, р. Джида в с. Петропавловка, оз. Байкал в с. Култушная, оз. Хонхолойское в с. Хонхолой, р. Уда в г. Улан-Удэ.

- Исследовано 87 проб почвы пляжей на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в пробе, отобранной на пляже вблизи оз. Карасиное с. Хурумша, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятия предупредили, что купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья.

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