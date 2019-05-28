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В Улан-Удэ прошёл турнир памяти погибших полицейских

В Улан-Удэ прошёл турнир памяти погибших полицейских
Общество, 
Полицейские соревновались в мини-футболе и других видах спорта

25 мая состоялся традиционный открытый турнир по мини-футболу, посвящённый памяти сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Улан-Удэ, погибших при выполнении служебного долга.

В мероприятии приняли участие 140 человек: почётные гости, ветераны службы, члены семей погибших сотрудников, действующие сотрудники органов внутренних дел и члены их семей.

Команды состязались в мини-футболе, перетягивании каната, дартсе, пулевой стрельбе среди женщин, мас-рестлинге среди мужчин.

В номинации «Лучший защитник» выиграл полицейский-водитель Амгалан Шагдаров, «Лучший вратарь» - ветеран ОБ ППСП Владимир Адушинов, «Лучший нападающий» - инспектор ОБ ППСП Одор Багайников.

«Лучшим игроком» турнира признан инспектор ОБ ППСП Батор Гармажапов.

Победителями по мини-футболу стала команда 3-й роты ОБ ППСП. Она увезла с собой переходящий кубок и ценный подарок, сообщает МВД по Бурятии.

спорт полиция футбол
 
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