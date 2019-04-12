В Улан-Удэ наградят победителей конкурса юных музыкантов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Творческий конкурс проводится с 1996 года



С 1 по 10 апреля в Улан-Удэ проходил ежегодный конкурс юных музыкантов на премию «Звёздочки надежды». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Он проводится с 1996 года для повышения престижа профессии музыканта и стимулирования творческих достижений среди учащихся городских школ искусств. За это время более 100 детей стали лауреатами этой премии.



Церемония награждения и концерт конкурса «Звёздочки надежды» состоятся 26 апреля вечером в концертном зале Бурятской филармонии.



В этом году звания лауреатов будут удостоены 10 воспитанников городских детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.



Лауреаты:



1. Михаил Лисун;

2. Александра Дутова;

3. Александр Халмактанов;

4. Алина Базарова;

5. Мария Акопян;

6. Сарюна Доржиева;

7. Дмитрий Митриков;

8. Вячеслав Норбоев;

9. Эвелина Дульская;

10. Маргарита Ковтунец.



