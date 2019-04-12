Творческий конкурс проводится с 1996 года
С 1 по 10 апреля в Улан-Удэ проходил ежегодный конкурс юных музыкантов на премию «Звёздочки надежды». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Он проводится с 1996 года для повышения престижа профессии музыканта и стимулирования творческих достижений среди учащихся городских школ искусств. За это время более 100 детей стали лауреатами этой премии.
Церемония награждения и концерт конкурса «Звёздочки надежды» состоятся 26 апреля вечером в концертном зале Бурятской филармонии.
В этом году звания лауреатов будут удостоены 10 воспитанников городских детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.
Лауреаты:
1. Михаил Лисун;
2. Александра Дутова;
3. Александр Халмактанов;
4. Алина Базарова;
5. Мария Акопян;
6. Сарюна Доржиева;
7. Дмитрий Митриков;
8. Вячеслав Норбоев;
9. Эвелина Дульская;
10. Маргарита Ковтунец.
В Улан-Удэ наградят победителей конкурса юных музыкантов
Общество, Фото:
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