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В Бурятской филармонии пройдёт концерт Дашимы Соктоевой

В Бурятской филармонии пройдёт концерт Дашимы Соктоевой
Общество,  Фото:pixabay.com
Выступление артистки состоится 14 ноября

- Программа концерта навеяна воспоминаниями певицы о детстве, её любви к дому и родителям. Именно родители привили Дашиме любовь к музыке и пению, напевая и разучивая вместе с ней бурятские народные мелодии. Многие из тех песен вошли в программу первого отделения будущего концерта. Солистка исполнит их под аккомпанемент музыкантов под руководством моринхуриста Дмитрия Аюрова. А второе отделение порадует слушателей новым звучанием песен бурятских и монгольских композиторов в современной обработке, - сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

В концерте также примут участие известная бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева и солист театра «Байкал» Бутидэй Дондок-Сэрэн.

Дашима Соктоева обладательница гран-при все бурятского фестиваля «Алтаргана-2002», лауреат премии «Золотая Ирия» в номинации «Лучшая солистка» международного фестиваля-конкурса «Саянское кольцо», получившая звание «Золотой голос Сибири», лауреат конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.

Артистка закончила трёхлетний перерыв в работе выпустив клип на песню «Эреэн алаг булжамуур» и выступив с городским концертом фестиваля «Голос кочевников 2018». В этот раз в Бурятской филармонии она представит обновлённую программу концерта «Аба эжын буянгаар».
филармония
 
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