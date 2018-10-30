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Звезда мирового балета Иван Васильев выступит в Улан-Удэ

Звезда мирового балета Иван Васильев выступит в Улан-Удэ
Общество, 
Он выступит на международном фестивале балета

Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 по 18 ноября в Улан-Удэ пройдёт IV фестиваль балета, посвящённый памяти легенд балетного искусства Бурятии, народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. В каждый из пяти дней ожидается выступление громких имён в мире балета. Один из них – заслуженный артист Российской Федерации, звезда мирового балета Иван Васильев.

Его выступление можно будет увидеть на четвёртом дне фестиваля, 17 ноября, в балете «Дон Кихот». Также артист будет закрывать праздник балета на гала-концерте 18 ноября, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

Репертуар IV фестиваля балета:

14 ноября, «Красавица Ангара» Л. Книппера и Б. Ямпилова;
15 ноября, «Лебединое озеро» П. Чайковского;
16 ноября, «Жизель» А. Адана;
17 ноября, «Дон Кихот» Л. Минкуса;
18 ноября, гала-концерт фестиваля.

Справка:

Иван Васильев – заслуженный артист Российской Федерации, премьер Михайловского театра, обладатель самой престижной премии «Балетного Оскара» - приза Бенуа де ла Данс.

Родился в посёлке Тавричанка Приморского края. Учился в Днепропетровской государственной хореографической школе, а затем – в Белорусском государственном хореографическом колледже. Во время учебы стажировался в Национальном академическом Большом театре Республики Беларусь, где исполнил партию Базиля в балете «Дон Кихот» и партию Али в балете «Корсар». С 2006 по 2011 год был в труппе Большого театра. С 1 декабря 2011-го – премьер Михайловского театра. С сентября 2012-го – также постоянный приглашённый премьер Американского театра балета. В марте 2018 года открыл свой театр «В.И.В.А.Т.» (Васильев Иван Владимирович. Авторский театр).


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