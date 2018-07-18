Аварийное отключение произошло в Железнодорожном районе
17 июля жильцы домов с улиц Шаляпина, Моховая и Тропинина в Улан-Удэ остались без света. Около пяти часов вечера из строя вышла электроподстанция.
В начале восьмого часа отсекли аварийный участок и запитали всех потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-Удэ более двух часов оставался без света
Общество, Фото:
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