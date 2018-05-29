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Почти у сотни животных в Бурятии подтвердилось бешенство

Почти у сотни животных в Бурятии подтвердилось бешенство
Общество,  Фото:pixabay.com
Только с начала года лаборатории выявили 67 положительных результатов

В настоящее время эпизоотическая ситуация в Бурятии по бешенству остаётся неблагополучной.

С начала года по 25 мая ветеринарные лаборатории исследовали 278 проб головного мозга разных видов животных на бешенство.

- Выявлено 67 положительных результатов, в том числе, среди домашних животных – 2 случая, сельскохозяйственных животных - 45, диких – 20, - сообщает Управление ветеринарии Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка бешенства в Бурятии началась в ноябре прошлого года. Больная бешенством лиса набросилась на сторожевую собаку на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района.

С того времени до конца года было исследовано 177 проб головного мозга животных и выявлено 29 положительных результатов.

Бешенство до сих пор остается практически неизлечимым заболеванием, ежегодно в мире от него погибает до 50 тысячи человек, отмечают ветеринары.

Опасность распространения рабической инфекции связана с особенностями эпизоотологии заболевания: заражение животных и людей происходит в первую очередь контактным путём (при укусе или ослюнении инфицированными животными). Также возможен аэрогенный, алиментарный, трансплацентарный и трансплантационный пути передачи вируса.

В России ежегодно от бешенства погибает больше десяти человек, а антирабическую помощь получают от 250 до 450 тысяч человек, пострадавших от укусов животных, из которых каждый четвёртый - ребенок.

Возбудитель бешенства относится к семейству рабдовирусов (Rhabdoviridae) роду Lyssavirus. Основными резервуарами и источниками бешенства являются плотоядные дикие животные: лисицы (наиболее значимый вид животных в настоящее время), енотовидные собаки, волки, шакалы и др. А также домашние - собаки, кошки, выделяющие вирус со слюной.

- Все домашние животные, собаки, кошки, должны быть обязательно привиты от бешенства. Выводить домашних животных на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике, и оберегать их от контактов с бездомными животными. Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно! – предупреждают ветеринары. 
 
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