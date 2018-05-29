Почти у сотни животных в Бурятии подтвердилось бешенство

Только с начала года лаборатории выявили 67 положительных результатов
В настоящее время эпизоотическая ситуация в Бурятии по бешенству остаётся неблагополучной.
С начала года по 25 мая ветеринарные лаборатории исследовали 278 проб головного мозга разных видов животных на бешенство.
- Выявлено 67 положительных результатов, в том числе, среди домашних животных – 2 случая, сельскохозяйственных животных - 45, диких – 20, - сообщает Управление ветеринарии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка бешенства в Бурятии началась в ноябре прошлого года. Больная бешенством лиса набросилась на сторожевую собаку на одной из животноводческих стоянок сельского поселения «Хушун-Узурское» Мухоршибирского района.
С того времени до конца года было исследовано 177 проб головного мозга животных и выявлено 29 положительных результатов.
Бешенство до сих пор остается практически неизлечимым заболеванием, ежегодно в мире от него погибает до 50 тысячи человек, отмечают ветеринары.
Опасность распространения рабической инфекции связана с особенностями эпизоотологии заболевания: заражение животных и людей происходит в первую очередь контактным путём (при укусе или ослюнении инфицированными животными). Также возможен аэрогенный, алиментарный, трансплацентарный и трансплантационный пути передачи вируса.
В России ежегодно от бешенства погибает больше десяти человек, а антирабическую помощь получают от 250 до 450 тысяч человек, пострадавших от укусов животных, из которых каждый четвёртый - ребенок.
Возбудитель бешенства относится к семейству рабдовирусов (Rhabdoviridae) роду Lyssavirus. Основными резервуарами и источниками бешенства являются плотоядные дикие животные: лисицы (наиболее значимый вид животных в настоящее время), енотовидные собаки, волки, шакалы и др. А также домашние - собаки, кошки, выделяющие вирус со слюной.
- Все домашние животные, собаки, кошки, должны быть обязательно привиты от бешенства. Выводить домашних животных на прогулки разрешается только на коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике, и оберегать их от контактов с бездомными животными. Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно! – предупреждают ветеринары.
Почти у сотни животных в Бурятии подтвердилось бешенство
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Только с начала года лаборатории выявили 67 положительных результатов
Желающие ещё успевают подать заявки
Для осуждённых прозвучали поздравления и слова напутствия от администрации школ
Ученики произнесли клятву ЮИД
Конкурс провели среди младшего медперсонала
В Бурятии стартовала акция «Социальный картофель»
В мероприятии приняли участие 30 сотрудников
Природоохранная прокуратура проверила рынки в областном центре Листвянки
«Байкал-Daily» узнал у мамы из лучшей приёмной семьи республики Татьяны Хариной, как воспитывать шестерых детей (фото)
В Кабанском районе республики прошла ярмарка вакансий
Для родственников осуждённых провели экскурсию по колонии
Для гостей провели выставку
Специалисты Роспотребнадзора проведут проверки учреждений
Горожане подумали, что в новостройке пожар
Для гостей исполнят музыкальные номера и покажут выставки