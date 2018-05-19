Улан-удэнский колледж и три дома остались без воды

Отключение произошло в Октябрьском районе



18 мая в 12:00 из-за выхода воды из колодца в районе ул. Шумяцкого, 3А было закрыто холодное водоснабжение на три жилых дома по ул. Шумяцкого, 5, ул. Краснофлотская, 4,6. Под отключение попал и Байкальский колледж туризма и сервиса по ул. Краснофлотская, 2.



В 16:25 авария была устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено. Подвоз воды был организован. Время устранения составило 4 часа 25 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

