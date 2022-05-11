Жители Бурятии массово готовятся сажать картошку

Этой весной в Бурятии рекордно выросли продажи садово-огородного инвентаря, семян и удобрений
Экс-министр экономики Бурятии, заместитель председатель Общественной палаты республики Татьяна Думнова поделилась мнением о ситуации с продовольственной безопасностью России. Она сравнила Россию с другими странами и предложила несколько вариантов, как можно улучшить жизнь садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) и предпринимателям.
Жители Бурятии за последние два месяца активно скупают садово-огородный инвентарь, отметила Татьяна Думнова.
- В Бурятии (по данным УФНС Республики Бурятия) 59 тысяч садовых и огороднических товариществ, в которых занято почти треть населения республики. В марте-апреле рекордно – в два-три раза - выросли продажи садово-огородного инвентаря, семян и удобрений. Жители Бурятии готовятся массово сажать картошку, - рассказала Думнова.
Экс-министр экономики поделилась, что бурятский картофель по вкусовым качествам пользуется спросом в других регионах (особенно в северных) и может стать экспортной продукцией внутри России.
- Кстати, о картошке. Согласно нормам потребления для населения республики, требуется 90 тысяч тонн картофеля или 85.5 тысяч тонн в соответствие с продовольственной доктриной. По итогам 2021 года в республике произведено 109.8 тысяч тонн картофеля или 104% от нормативов обеспеченности. Вторым хлебом республика обеспечивает себя полностью. Причём, из указанного объёма, 77.6% картофеля производится в ЛПХ и СНТ, - привела данные Татьяна Думнова.
82% дачников используют свои загородные участки для выращивания овощей и фруктов, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ещё 3% выращивают их целенаправленно на продажу. Аналогичная ситуация и в Бурятии. По оценке Союза садоводов России, именно СНТ - основные производители картофеля (приблизительно 80%), ягод (90%) и овощей (71%) в России.
В других странах при наличии собственных дач не практикуют массового выращивания овощей и фруктов. В странах Европы, к примеру, такие вопросы строго регламентированы. Однако в США во время кризиса 2008 года супруга Барака Обамы попыталась научить американцев сажать грядки.
- В большинстве стран Европы обычно разрешается возделывать на более одной четвёртой участка, да и сами наделы, как правило, не превышают двух соток. В США только состоятельные люди могут позволить себе содержать и квартиру, и загородный дом, даже небольшой. А практики огородничества почти нет, хотя помните, в кризис 2008 года супруга Барака Обамы пыталась научить американцев копаться в грядках – она устроила огород прямо на лужайке перед Белым домом. - поделилась экс-министр экономики Бурятии.
У садоводческих некоммерческих товариществ наблюдается много хозяйственных проблем, а законодательные попытки навести порядок неоднократно проваливались. На федеральном уровне, депутаты и вовсе предлагали устранить СНТ, когда в соседних странах берегут и развивают дачные товарищества.
Для решения этих вопросов экс-министр экономики привела в пример Казахстан.
- В Казахстане недавно объявили о бесплатной раздаче 10 соток всем совершеннолетним гражданам - независимо от того, есть ли у них в собственности другие земельные участки, квартиры или дома. Российские дачники на дополнительных 10 сотках всю страну бы завалили «борщевым набором» и обуздали бы продовольственную инфляцию! - добавила Думнова.
В конце мая она пригласила граждан и предпринимателей обсудить проблемы и механизм развития локальной экономики. Информацию о месте проведения обещала представить позже.
- Кстати, при Общественной палате Бурятии создаётся группа общественного мониторинга за деятельностью СНТ и ОНТ «Управа», ждём представителей и активистов районов, - сообщила Татьяна Думнова.
Жители Бурятии массово готовятся сажать картошку
Экономика, Фото:
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