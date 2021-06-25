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В Бурятии работникам кооператива платили зарплату ниже МРОТ

В Бурятии работникам кооператива платили зарплату ниже МРОТ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Председателя кооператива оштрафовали на 10 тысяч рублей

В Мухоршибирском районе Бурятии председателю сельскохозяйственного производственного кооператива за нарушение трудовых прав работников назначен судебный штраф.

Установлено, что директор кооператива с января 2019 по апрель 2020 года трём работникам выплачивал заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Задолженность составила 178 тысячи рублей.

В ходе предварительного расследования долг по заработной плате перед работниками погашен.

- Мировой судья судебного участка № 1 Мухоршибирского района ходатайство следственного органа удовлетворил. Уголовное дело в отношении председателя кооператива прекращено, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Постановление суда в законную силу не вступило.
заработная плата
 
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