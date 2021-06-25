В Бурятии работникам кооператива платили зарплату ниже МРОТ

Председателя кооператива оштрафовали на 10 тысяч рублей



В Мухоршибирском районе Бурятии председателю сельскохозяйственного производственного кооператива за нарушение трудовых прав работников назначен судебный штраф.



Установлено, что директор кооператива с января 2019 по апрель 2020 года трём работникам выплачивал заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Задолженность составила 178 тысячи рублей.



В ходе предварительного расследования долг по заработной плате перед работниками погашен.



- Мировой судья судебного участка № 1 Мухоршибирского района ходатайство следственного органа удовлетворил. Уголовное дело в отношении председателя кооператива прекращено, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Постановление суда в законную силу не вступило.

