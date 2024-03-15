Он спрятал «запрещёнку» в сумке
Читинский адвокат попался на попытке передачи телефона своему клиенту, который находится в СИЗО-2.
- Сотрудники СИЗО при проведении досмотра адвоката, прибывшего для посещения подзащитного, обнаружили сотовый телефон, зарядное устройство и две сим-карты, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
Запрещённые предметы адвокат спрятал в сумке.
Проводится проверка.
Справка:
Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными средств мобильной связи предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
Но закон не забывает и потенциального заказчика запрещённой передачи. Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ. Также этот факт будут учитывать при рассмотрении заявления осуждённого об условно-досрочном освобождении.
В Чите адвокат пытался передать клиенту в СИЗО телефон
Происшествия, Фото:
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