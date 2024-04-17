Прибрежное село Бурятии на ночь глядя настигла «большая» вода

Поздним вечером 16 апреля прибайкальское село Татаурово накрыла «большая» вода. Там затопило 42 участка на улице Юбилейная, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
На базе местного дома культуры начали готовить пункт временного размещения. Всего эвакуировать пришлось 32 человека. Все они пока поселились у родственников.
В начале недели во всём Прибайкальском районе объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за ледохода и повышения уровня Селенги. В районе СНТ «Колос» река поднялась на 15 сантиметров.
А ночью 16 апреля вода хлынула на улицы. Сначала там подтопило 120 приусадебных участков, но уже к утру их число увеличилось до 420. Из садоводческого товарищества эвакуировали 23 человека, включая троих детей.
Ближе к вечеру в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.
По данным на 17 апреля, Селенга в столице республики пошла на спад, снизившись на 11 сантиметров – до 112-ти.
А ночью 16 апреля вода хлынула на улицы. Сначала там подтопило 120 приусадебных участков, но уже к утру их число увеличилось до 420. Из садоводческого товарищества эвакуировали 23 человека, включая троих детей.
Ближе к вечеру в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.
По данным на 17 апреля, Селенга в столице республики пошла на спад, снизившись на 11 сантиметров – до 112-ти.