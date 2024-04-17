17 апреля

16 апреля

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Прибрежное село Бурятии на ночь глядя настигла «большая» вода

Прибрежное село Бурятии на ночь глядя настигла «большая» вода
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
С 42 затопленных участков эвакуировали более 30 человек

Поздним вечером 16 апреля прибайкальское село Татаурово накрыла «большая» вода. Там затопило 42 участка на улице Юбилейная, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

На базе местного дома культуры начали готовить пункт временного размещения. Всего эвакуировать пришлось 32 человека. Все они пока поселились у родственников.

В начале недели во всём Прибайкальском районе объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за ледохода и повышения уровня Селенги. В районе СНТ «Колос» река поднялась на 15 сантиметров.

А ночью 16 апреля вода хлынула на улицы. Сначала там подтопило 120 приусадебных участков, но уже к утру их число увеличилось до 420. Из садоводческого товарищества эвакуировали 23 человека, включая троих детей.

Ближе к вечеру в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском  районах.

По данным на 17 апреля, Селенга в столице республики пошла на спад, снизившись на 11 сантиметров – до 112-ти.
наводнение паводок эвакуация

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