В Улан-Удэ опять устроят облаву на бродячих собак

Их будут ловить в отдалённом микрорайоне
В ближайший четверг, 18 апреля, в столице Бурятии устроят очередной «собачий» рейд. На этот раз он пройдёт в отдалённом микрорайоне Аршан. Там будут ловить беспризорных псов.
Кроме того, специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних животных. С 10:00 до 16:00 на улице Дзержинского, 1 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.
Сообщать о нарушителях и оставлять заявки на отлов четвероногих предлагают по телефону оперативного штаба 8 (3012) 44-77-28.
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