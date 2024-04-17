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Улан-удэнцы смогут бесплатно сдать мусор на полигон

Улан-удэнцы смогут бесплатно сдать мусор на полигон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Не будут принимать только строительный мусор

Житель Улан-Удэ 20 апреля смогут бесплатно сдать мусор на полигоне в микрорайоне Вахмистрово. Можно сдать мусор объёмом не более трёх кубометров мусора из одних рук.

Можно сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора.

Полигон работает с 8:00 до 17:00.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля состоится общегородской субботник (0+).




мусор субботник

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