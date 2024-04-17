Не будут принимать только строительный мусор
Житель Улан-Удэ 20 апреля смогут бесплатно сдать мусор на полигоне в микрорайоне Вахмистрово. Можно сдать мусор объёмом не более трёх кубометров мусора из одних рук.
Можно сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора.
Полигон работает с 8:00 до 17:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля состоится общегородской субботник (0+).
Улан-удэнцы смогут бесплатно сдать мусор на полигон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы будут оплачены из «Народного бюджета»
Подписано соответствующее соглашение
В Иркутской области состоялась торжественная церемония гашения марки
Теперь неизвестные рассылают сообщения от его имени
Значительная часть обращений касается вопросов переселения из ветхого жилья
Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»
Из-за них там образовались огромные ямы
Лесной инспектор находится на спецоперации с сентября 2022 года
Они нарушили режим пребывания в стране
Продлить их за счёт отпуска и отгулов хотят только 11% горожан
Они устроят для этого специальный обряд
Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
Бурёнки без присмотра разгуливали по улице
Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере