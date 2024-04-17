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Глава Бурятии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»

Глава Бурятии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»
Общество,  Фото:телеграм-канал Алексея Цыденова
Он пообещал помощь в получении удостоверений ветерана боевых действий

16 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с бойцами ЧВК «Вагнер» и пообещал им содействие в решении проблемных вопросов. В частности, речь идёт о получении удостоверений ветерана боевых действий.

«У многих ребят сейчас нет военных билетов, не могут получить удостоверение ветерана боевых действий и вписать туда государственные боевые награды. Были также вопросы получения медицинской помощи», - написал глава Бурятии в своём Telegram-канале.

Алексей Цыденов напомнил, что государство разработало механизм по получению удостоверений ветеранов, в том числе для бойцов ЧВК «Вагнер».

«Конечно, процедура его получения значительно усложнена по сравнению с кадровыми военными, однако вопрос решаем вместе с фондом «Защитники Отечества». Постараемся процессы ускорить», - пообещал глава.

Что касается военных билетов, то вопрос решается на республиканском уровне - военные комиссариаты уже с 17 апреля будут готовы принять соответствующие заявления и усилить работу по этому направлению, добавил Алексей Цыденов.

Он также отметил, что министерство здравоохранения Бурятии окажет помощь в лечении бойцов.

«В любом случае, продолжим искать возможности для поддержки земляков», - заключил глава.

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