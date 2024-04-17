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В Улан-Удэ стали известны подробности серьёзного потопа в многоквартирном доме

В Улан-Удэ стали известны подробности серьёзного потопа в многоквартирном доме
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Управляющая компания, на которую грешили жильцы, оказалась ни при чём

На днях стеклозаводчане начали массово жаловаться в соцсетях на холодные радиаторы отопления. С проблемой ещё на прошлой неделе столкнулись жильцы одного из домов на улице Воронежская. Они рассказали, что там прорвало трубу в квартире на верхнем этаже.

В итоге залило и те, что расположены ниже. Люди заявили, что управляющая компания якобы бездействовала, а сантехники ушли, «оставив их наедине с проблемой».

- Обращались во все инстанции. Установить причины затопления помог инженер из другой управляющей компании, – говорится в сообщении на официальной странице центра управления регионом (ЦУР) Бурятии во «ВКонтакте».

Улан-удэнцы пожаловались на холод и сырость в квартирах и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Вскоре стали известны подробности случившегося. Оказалось, что в жилье прорвало батарею, а вовсе не трубу. Если последняя является общедомовым имуществом, то за радиаторы отвечают уже сами хозяева. Причиной же стала авария на насосной станции. После отключения электроэнергии она остановилась и снова заработала и клапаны не выдержали скачка давления.

В управляющей компании ООО «Стекольное» «Байкал-Daily» рассказали, что из-за аварии на насосной станции пострадали и жильцы других домов на той же улице. Работники УК тут же отправились по заявкам и через 20-30 минут были на Воронежской, 2, где произошёл потоп. Все сантехники находились в трезвом состоянии, отметили в УК.

Специалисты перекрыли отопление. Пришлось ради безопасности людей на время отключить и электроэнергию, поскольку везде была вода. Через два дня отопление запустили и сейчас оно есть во всех квартирах. Кроме того, в ООО «Стекольное» опровергли информацию об инженере со стороны – никакого инженера  якобы из другой «управляшки» не было. Сотрудники ООО сделали в этом случае всё, что в их силах и что входит в их зону ответственности.

коммунальная авария отопление

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