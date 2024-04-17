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В Забайкалье участковый поймал с поличным поджигателя

В Забайкалье участковый поймал с поличным поджигателя
Происшествия,  Фото:УМВД
Он устроил ландшафтный пожар на площади 300 квадратных метров

В Читинском районе Забайкальского края участковый полиции Антон Сапожников задержал с поличным поджигателя сухой травы.

Полицейский при несении службы заметил дым в районе кладбища в посёлке Новокручинский. Об этом он сообщил в дежурную часть полиции и пожарную службу, а сам отправился на место возгорания. Рядом с полем полицейский увидел мужчину, который пытался потушить горящую траву.

- Участковый установил, что 45-летний гражданин копал могилу и для прогрева земли разжёг костёр. Из-за ветра огонь распространился на площадь около 300 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировано, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, поджог для дальнейшего копания могилы и стал причиной ландшафтного пожара.


Собранные сотрудником полиции материалы направлены в органы госпожнадзора для привлечения гражданина к ответственности. Виновника привлекут по административной статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Поджог пожар

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