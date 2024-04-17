«Одно мучение», - возмущаются они
Жители Заиграевского района Бурятии жалуются на состояние дороги Новоильинск – Горхон.
- Подскажите, пожалуйста, когда начнётся ремонт дороги Новоильинск - Горхон? Совершенно невозможно ездить. Особенно камни, в прошлом году всё бросили, отсыпали камнями, теперь практически постоянно ремонтируешь машину, особенно, когда едешь груженым, пробивался бензобак, в общем, одно мучение, - написали администраторам группы «Заиграево-инфо.24/7».
В минтрансе Бурятии дали ответ на жалобу, отметив, что ремонтные работы скоро стартуют.
- В 2024 году запланировано продолжить ремонт автомобильной дороги Новоильинск-Горхон-Кижа на участке км 3-км 8. Работы начнутся в условиях стабильных положительных температур, - сообщили в министерстве.
Жители Бурятии жалуются на дорогу, на которой «невозможно ездить»
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