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Приставы Бурятии выдворили из России свыше 60 нелегалов

Приставы Бурятии выдворили из России свыше 60 нелегалов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они нарушили режим пребывания в стране

В апреле судебные приставы Бурятии выдворили за пределы Российской Федерации 18 мигрантов. Иностранные граждане нарушили режим пребывания на территории России.

- В ходе исполнительных производств, возбуждённых на основании судебных постановлений, 17 нелегальных мигрантов из Узбекистана были доставлены в аэропорт Иркутска. Гражданина Монголии судебные приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу в Кяхте. После прохождения пограничного контроля и оформления процессуальных документов все иностранные граждане отправлены на родину, -сообщил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Всего же с начала 2024 года судебные приставы Бурятии с территории РФ выдворили 67 иностранных граждан. В списке значатся выходцы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Монголии.

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