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Жителю Бурятии, пырнувшему мужчину ножом, усилили наказание

Жителю Бурятии, пырнувшему мужчину ножом, усилили наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновный оказался рецидивистом

Жителю Кабанского района Бурятии, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, усилили наказание. На это повлиял предыдущий криминальный «опыт».

Всё произошло в июле 2023 года. Местный житель разбил окно в квартире 64-летнего мужчины. Владелец жилья разозлился, вышел в ограду и напал на односельчанина. Он ударил его кухонным ножом прямо в живот.

- Кабанский районный суд признал смягчающие обстоятельства исключительными и назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Прокурор не согласился с чрезмерной мягкостью приговора, поскольку осуждённый ранее неоднократно судим за преступления против личности, в его действиях содержится особо опасный рецидив преступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, Верховный суд республики изменил приговор, усилив назначенное осуждённому наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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