Жителю Бурятии, пырнувшему мужчину ножом, усилили наказание

Виновный оказался рецидивистом



Жителю Кабанского района Бурятии, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, усилили наказание. На это повлиял предыдущий криминальный «опыт».



Всё произошло в июле 2023 года. Местный житель разбил окно в квартире 64-летнего мужчины. Владелец жилья разозлился, вышел в ограду и напал на односельчанина. Он ударил его кухонным ножом прямо в живот.



- Кабанский районный суд признал смягчающие обстоятельства исключительными и назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Прокурор не согласился с чрезмерной мягкостью приговора, поскольку осуждённый ранее неоднократно судим за преступления против личности, в его действиях содержится особо опасный рецидив преступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, Верховный суд республики изменил приговор, усилив назначенное осуждённому наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



