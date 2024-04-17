Виновный оказался рецидивистом
Жителю Кабанского района Бурятии, виновному в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, усилили наказание. На это повлиял предыдущий криминальный «опыт».
Всё произошло в июле 2023 года. Местный житель разбил окно в квартире 64-летнего мужчины. Владелец жилья разозлился, вышел в ограду и напал на односельчанина. Он ударил его кухонным ножом прямо в живот.
- Кабанский районный суд признал смягчающие обстоятельства исключительными и назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Прокурор не согласился с чрезмерной мягкостью приговора, поскольку осуждённый ранее неоднократно судим за преступления против личности, в его действиях содержится особо опасный рецидив преступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, Верховный суд республики изменил приговор, усилив назначенное осуждённому наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Жителю Бурятии, пырнувшему мужчину ножом, усилили наказание
Происшествия, Фото:
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