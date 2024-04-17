В Бурятии росгвардейцы предотвратили пожар в супермаркете

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Инцидент произошёл ночью



Ночью в селе Баргузин сработала охранная сигнализация, установленная в продуктовом магазине. Сработал пожарный шлейф охранной сигнализации.



На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



- При наружном осмотре здания видимых причин задымления не было обнаружено. На место вызвали представителя торгового предприятия и пожарных. После того как открыли магазин, был обнаружен запах гари и задымление внутренних помещений. В ходе осмотра росгвардейцы в торговом зале обнаружили источник тревоги – обугленную розетку с распределительной коробкой и оплавленную электропроводку, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Благодаря сработавшей охранно-пожарной сигнализации удалось предотвратить пожар в продуктовом магазине и избежать материального ущерба, отметила заведующая магазином. Она ходатайствует о поощрении сотрудников Росгвардии.

