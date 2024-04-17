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Подросткам, состоящим на учёте, провели урок буддизма

Подросткам, состоящим на учёте, провели урок буддизма
Общество,  Фото:Администрация Закаменского района
Детей познакомили с основами религии

12 подростков, состоящих на всех видах учёта в Закаменском районе Бурятии, посетили Даша Пунцоглин дацан (Санагинский дацан). Монлам лама провёл с ними урок буддизма. Священнослужитель познакомил подростков с основами религии, поговорил о вреде совершаемых ими противоправных деяний, о духовном развитии личности, о правильно поставленных целей и их достижений.

Подростки приняли участие в проводимом в дацане молебне, посетили статую божества Арьяа-Баала, совершили гороо.

- Мы надеемся, что данная встреча поможет подросткам правильно распределить ценности, которые положительно повлияют на их дальнейшую жизнь, - сообщили в районной комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
буддизм религия подростки

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