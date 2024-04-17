Женщина успела набрать номер своей матери, но поговорить уже не смогла
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности трагедии.
По данным следствия, когда возник пожар, мать и дети ещё не спали. Однако задымление и быстро распространившееся пламя отрезали им путь к выходу через веранду.
Женщина успела позвонить на телефон своей матери, однако сообщить об опасности уже не смогла. Пожарных в итоге вызвал прохожий, который увидел пламя.
В ходе осмотра места происшествия следователь и сотрудник МЧС предварительно установили очаг возгорания, который находился на веранде – в месте установки электрощита. Пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания. Для выяснения точной причины в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.
Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Стали известны подробности пожара в Бурятии, где погибли мать с двумя малышами
Происшествия, Фото:
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