Стали известны подробности пожара в Бурятии, где погибли мать с двумя малышами

Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В следственном управлении СК России по Бурятии раскрыли подробности трагедии.По данным следствия, когда возник пожар, мать и дети ещё не спали. Однако задымление и быстро распространившееся пламя отрезали им путь к выходу через веранду.Женщина успела позвонить на телефон своей матери, однако сообщить об опасности уже не смогла. Пожарных в итоге вызвал прохожий, который увидел пламя.В ходе осмотра места происшествия следователь и сотрудник МЧС предварительно установили очаг возгорания, который находился на веранде – в месте установки электрощита. Пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания. Для выяснения точной причины в ближайшее время будет назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.