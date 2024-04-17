Они передались ребятишкам по наследству
17 апреля – Всемирный день гемофилии. Сегодня в республике насчитывается 33 ребёнка с этим заболеванием. Оно наследственное и передаётся по женской линии, но поражает только мужчин.
Есть ещё коварный недуг, схожий с гемофилией, от которого страдают женщины – болезнь Виллебранта. Такой диагноз имеется у 27 юных жителей республики. Все они состоят на диспансерном учёте. Юным пациентам с выраженной в разной степени тяжестью заболевания – от полутора до 18 лет, рассказали в детской республиканской клинической больнице.
Как пояснили в медучреждении, гемофилия и болезнь Виллебранда – это врождённые нарушения свёртываемости крови. Детей бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами.
- В организм внутривенно вводится специальный белок и тогда механизм свёртывания крови стабилизируется, – отмечает главный внештатный детский гематолог Минздрава Бурятии, заведующая гематологическим отделением ДРКБ, заслуженный врач России и Бурятии Екатерина Цыденешеева. – Встречаются и тяжёлые формы недуга. У нас наблюдается двухлетний малыш с ингибиторной формой, который получает препарат уже подкожно. Ребёнку вводится специальное гемостатическое лекарственное средство для остановки кровотечений. У него наблюдаются заметные улучшения
В ДРКБ есть школа для пациентов с гемофилией. Все ребятишки находятся под постоянным контролем. Врачи-гематологи обучают родителей правильному введению препаратов и отвечают на все интересующие их вопросы.
Вылечить гемофилию нельзя, но можно справиться с её симптомами. Пациенты должны регулярно наблюдаться у специалиста и соблюдать рекомендации по лечению и образу жизни. Это позволит снизить риск кровотечений и осложнений.
В Бурятии насчитали 60 детей с гемофилией и болезнью Виллебранда
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Они передались ребятишкам по наследству
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