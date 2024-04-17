По двум эпизодам кражи ведутся следственные мероприятия
На днях в Новой Бряни произошла кража, возмутившая всё село. Воры вскрыли гараж участника специальной военной операции. Как рассказали местные жители, гараж военного неоднократно подвергался взломам. Ранее самое ценное, в том числе - автомобиль, забрал сын военнослужащего, но воры все равно нашли, чем поживиться - похищены запаска на авто и некоторые запчасти. Об этом сообщает газета Заиграевского района «Вперёд».
В чужих гаражах воры орудовали уже неоднократно, но похищение ценностей в гараже участника СВО односельчане считают самым возмутительным фактом. «Ведь в посёлке все знают, чей это гараж! Военный служит Родине, добровольно ушёл на фронт защищать наши жизни, а с ним поступают вот так отвратительно! И ведь это не первый случай кражи из его гаража», - обратились сельчане.
Как сообщает издание «Вперёд» со ссылкой на ОМВД России по Заиграевскому району, по двум эпизодам кражи ведутся следственные мероприятия.
Жителей Бурятии возмутили неизвестные, вскрывшие гараж участника СВО
Происшествия, Фото:
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