Пропавшего в Бурятии восьмилетнего мальчика нашли мёртвым

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Его тело обнаружили в реке



Восьмилетний житель Бичурского района исчез накануне. Днём 16 апреля он ушёл гулять на детскую площадку и не вернулся домой. В официальной группе во «ВКонтакте» и telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии опубликовали ориентировку с приметами ребёнка.



К поискам школьника приступили волонтёры. Появилась информация, что мальчик пропал в районе реки Бичура. Для её обследования объявили сбор добровольцев с лодками около местной ДЮСШ. Искали юного сельчанина и в жилом секторе.



А недавно стало известно, что поиски завершились.



- К сожалению, мальчик погиб. Он найден в реке, – сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7» и принесли извинения родным и близким ребёнка.