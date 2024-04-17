В Улан-Удэ опубликовали график работы поликлиник в майские праздники

О графике работы учреждений рассказали в республиканском минздраве



Для бесперебойного оказания неотложной медицинской помощи в выходные и праздничные дни городские поликлиники в Улан-Удэ будут работать согласно следующему графику:



- 29, 30 апреля и 10, 11 мая с 9:00 до 15:00 (по графику субботы);

- 28 апреля, 1, 9 и 12 мая — выходные дни;



кабинет неотложной медицинской помощи и/или фильтр-бокс:

- 28 апреля, 1, 9 и 12 мая с 10:00 до 15:00;



выездные бригады неотложной помощи:

- 29, 30 апреля, 9, 10, 11 мая с приемом вызовов с 8:00 до 19:00;

- 28 апреля, 1, 12 мая 2024 года — выходные дни;



все стоматологические поликлиники:

- 29, 30 апреля, 10, 11 мая с 10:00 до 20:00;

- 28 апреля, 1, 9, 12 мая 2024 года — выходные дни;



неотложная стоматологическая помощь:

- в будние дни и субботу с 8:00 до 20:00 во всех стоматологиях по факту обращения;

- в ночное время, воскресные и праздничные выходные дни: с 28 апреля до 1 мая (8:00) — Стоматология №1 и Детская стоматология;

- с 1 мая (8:00) по 1 июля (8:00) — Республиканская стоматология.

