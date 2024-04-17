В отделе полиции она попросила прощения
В городе Черемхово Иркутской области сотрудники полиции задержали девушку, подозреваемую в хулиганстве. Ранее в соцсетях опубликовали два видео, как она пинала доску с объявлениями на общественной остановке, а такеже швырнула камень и снежок в клетку с медведем.
Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемой, а также её место нахождения. Ею оказалась 19-летняя жительница Черемховского района.
- Нарушительница не стала отрицать свою причастность к случившемуся. Кроме того, полицейскими установлена личность её знакомого, который снимал произошедшее на видео. Находясь в отделе полиции, нарушители записали видео в адрес жителей города Черемхово, в котором попросили прощения за содеянное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
На девушку составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Санкция статьи подразумевает денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток.
В Иркутской области полиция разыскала девушку, кинувшую камень в клетку с медведем
Происшествия, Фото:
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