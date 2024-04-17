Популярная телеведущая предстала на шоу в костюме от бурятского дизайнера

Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
Известная телеведущая Регина Тодоренко предстала в очередном выпуске музыкальной передачи «Маска» (возрастное ограничение 12+
) на федеральном канале НТВ в костюме улан-удэнского дизайнера Надежды Абзаевой.
Тодоренко на своей странице в соцсети назвала костюм «сумасшедшим ультрамодным».
Также ведущая рассказала, что жилет вдохновлён формой бараньей кости (традиционной игры бурят шагай наадан), а платье сшито из кусочков ткани, сложенных в форму лошадиного седла – метафора дома для кочевника (всегда быть в седле, в динамике).
Надежда Абзаева постепенно покоряет российскую столицу. Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте 2024 года она представила свою коллекцию одежды на Московской неделе моды
.
Лесной инспектор находится на спецоперации с сентября 2022 года
Они нарушили режим пребывания в стране
Продлить их за счёт отпуска и отгулов хотят только 11% горожан
Они устроят для этого специальный обряд
Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
Бурёнки без присмотра разгуливали по улице
Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
ХВС там отключат на всю ночь
Их будут ловить в отдалённом микрорайоне
В столице республики внезапно разбушевалась непогода
Профлист с неё может в любой момент прилететь кому-нибудь по голове
Он пообещал помощь в получении удостоверений ветерана боевых действий
«Одно мучение», - возмущаются они
Они передались ребятишкам по наследству