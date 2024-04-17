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Популярная телеведущая предстала на шоу в костюме от бурятского дизайнера

Популярная телеведущая предстала на шоу в костюме от бурятского дизайнера
Общество, 
Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным

Известная телеведущая Регина Тодоренко предстала в очередном выпуске музыкальной передачи «Маска» (возрастное ограничение 12+) на федеральном канале НТВ в костюме улан-удэнского дизайнера Надежды Абзаевой.


Тодоренко на своей странице в соцсети назвала костюм «сумасшедшим ультрамодным».

Также ведущая рассказала, что жилет вдохновлён формой бараньей кости (традиционной игры бурят шагай наадан), а платье сшито из кусочков ткани, сложенных в форму лошадиного седла – метафора дома для кочевника (всегда быть в седле, в динамике).

Надежда Абзаева постепенно покоряет российскую столицу. Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте 2024 года она представила свою коллекцию одежды на Московской неделе моды
телешоу телевидение

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