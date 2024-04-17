На севере Бурятии оштрафовали владельца блудных коров









Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района тем временем



В декабре в Бурятии в разы увеличили размер денежного наказания за блудную скотину. Новые штрафы одобрили на очередной сессии Народного Хурала. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.Коровы, лошади, козы и другие животные должны находиться не где попало, а только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под присмотром самих владельцев либо пастуха. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти. Жители Прибайкальского района тем временем столкнулись с серьёзной проблемой, поскольку в нескольких прибрежных сёлах – Турке, Горячинске и Гремячинске – пастбищ просто нет.

Накануне в микрорайоне Заречный в Северобайкальске устроили рейд по выявлению сельхозживотных, которые находятся на самовыгуле. Участие в нём приняли сотрудники отдела муниципального контроля городской администрации и ветеринары.На улице Мысовая им повстречались коровы, разгуливавшие без присмотра хозяев и к тому же в неположенном месте. Владельца уже установили и привлекли его к административной ответственности, рассказали на официальной странице мэрии Северобайкальска.