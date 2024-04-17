Северобайкальцам намекнули, в каких микрорайонах города появляться небезопасно
Один из жителей Северобайкальска опубликовал в паблике Fun-Games Production карту с опасными и безопасными местами и микрорайонами. Уровень защищённости от различных внешних угроз при этом указан в процентах – чем он выше, тем спокойнее в том или ином уголке города.
Создатель карты отметил, что опирался только на своё мнение.
- Прошу не обижаться – в не самых благополучных микрорайонах тоже живут зажиточные граждане с хорошим достатком. Но это усреднённая карта по моему опыту, – отметил он в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».
Северобайкальск поделили на 15 зон. Самые безопасные (с показателем в 100%) – центр города и воинская часть. В промрайоне защищённость оценили на 50%, в частном секторе – на 70%. В микрорайоне Кутузовка она тоже составляет 50%. А самая низкая – 20% – в так называемых трущобах.
Многие северобайкальцы с создателем согласились. Правда, некоторых удивило, что он забыл про микрорайон Заречный. В других населённых пунктах Бурятии пока таких карт нет. В Иркутской области два года назад создали что-то подобное. Правда, речь идёт об объектах, представляющих опасность для несовершеннолетних.
Трущобы и Кутузовка: В Бурятии создали первую криминальную карту
Общество, Фото:
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