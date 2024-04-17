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В Бурятии подделали главного судебного пристава

В Бурятии подделали главного судебного пристава
Общество, 
Теперь неизвестные рассылают сообщения от его имени

Неизвестные вновь создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя республиканского управления федеральной службы судебных приставов Петра Ертанова. От его имени в мессенджере теперь рассылают сообщения.

Жителей Бурятии предупредили, чтобы они не реагировали на провокации и ни в коем случае не пересылали деньги на неизвестные банковские счета.

- Не передавайте о себе персональную информацию, если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов, – подчеркнули в УФССП.

Любые задолженности там посоветовал гасить только способами, указанными на официальном сайте управления. Сделать это можно, оформив квитанцию для оплаты через банк данных исполнительных производств или в личном кабинете на Госуслугах.

До этого клон Ертанова появился в Telegram в начале декабря. Тогда в ведомстве попросили никак не реагировать на провокации со стороны виртуального двойника главного судебного пристава РБ.

Мошенники в последнее время активно создают фейковые аккаунты различных руководителей бурятских ведомств, министров, ректоров вузов, главврачей больниц и пр. В таких случаях «Начальник» пишет коллегам и предупреждает о проверке персонала сотрудниками ФСБ. Затем в дело вступают фальшивые силовики, которые, например, запугивают жертву тем, что она финансирует деятельность внешнеполитического врага, и требуют оформлять срочно займы, чтобы спасти свои сбережения. Только накануне по такой схеме была обманута медсестра больницы из Улан-Удэ
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