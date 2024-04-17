В пригороде Улан-Удэ ремонтируют дорогу на улице Центральная









В селе Верхней Иволге полным ходом идёт ремонт дороги по улице Центральная, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.- В настоящее время подрядчик ведёт отсыпку щебеночно-песчаной смеси. После чего планирует приступить к установке бортового камня и укладке нижнего слоя асфальтобетона. Общая протяжённость отремонтированного участка составит более 1100 метров. Ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется закончить в 2025 году, - отметили в пресс-службе.Наряду с приведением дорожного полотна по улице Центральная в нормативное состояние подрядчики установят опоры уличного освещения, для удобства и безопасности пешеходов обустроят тротуары, искусственные неровности, устроят пешеходные переходы, установят перильное ограждение.- Благодаря национальным проектам в районах продолжает развиваться инфраструктура, в том числе и дорожная. В первую очередь это улучшение транспортной доступности, удобное и безопасное передвижение для жителей, в частности по дорогам, ведущим к школам, детсадам, поликлиникам и другим социально-значимым объектам. Так, например, улица Центральная обеспечивает подъезд к школе, детскому саду и дому культуры, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.В минувшие выходные ход работ на объекте в Верхней Иволге проверил глава Иволгинского района Николай Емонаков, он встретился с представителями подрядной организации и специалистами строительного контроля.- Особое внимание уделяем дорогам, ведущим к социально-значимым объектам. Так, благодаря ремонту дороги, который проводим в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», жители Верхней Иволги с комфортом будут добираться до школы, детского сада и дома культуры, - отметил Николай Емонаков.- Подготовительные работы полностью проведены – геодезия, демонтаж водопропускных труб, монтаж временных дорожных знаков. Также строительную площадку полностью оборудовали, завезли необходимый материал. Сделали выемку грунта, приступили к завозу ЩПС на объект, - рассказал генеральный директор подрядной организации «Альянс» Александр Будажапов.В 2022 году в селе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали подъезд к улице Центральной. В этом году приступили непосредственно к ремонту самой улицы.