В Бурятии большегрузы убивают дорогу между сёлами

Из-за них там образовались огромные ямы
Мухоршибирцы жалуются на большегрузные автомобили, которые, по их словам, «выдавливают» остатки дороги между селом Заган и улусом Балта. Свои претензии по этому поводу люди высказали в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- Возят по 60-90 тонн. Образовываются огромные ямы. За что платим налоги? За то, что они разбивают наши машины? – возмущаются сельчане.
Прокомментировал ситуацию главный специалист по транспорту, энергетике, связи и дорожному хозяйству комитета райадминистрации по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Дмитрий Варфоломеев. По его словам, подрядчику, который занимается капремонтом дороги, ещё 9 апреля направили письмо с просьбой рассмотреть вопрос о ремонте разрушенного покрытия.
Мероприятие состоится в парке «Юбилейный»
Из-за них там образовались огромные ямы
Лесной инспектор находится на спецоперации с сентября 2022 года
Они нарушили режим пребывания в стране
Продлить их за счёт отпуска и отгулов хотят только 11% горожан
Они устроят для этого специальный обряд
Регина Тодоренко назвала костюм ультрамодным
Бурёнки без присмотра разгуливали по улице
Известный учёный, писатель является уроженцем села Большой Луг Кяхтинского района
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
ХВС там отключат на всю ночь
Их будут ловить в отдалённом микрорайоне
В столице республики внезапно разбушевалась непогода
Профлист с неё может в любой момент прилететь кому-нибудь по голове
Он пообещал помощь в получении удостоверений ветерана боевых действий